Disneyland Paris twee dagen eerder open voor abonnementhouders

De officiële heropening van Disneyland Paris vindt plaats op woensdag 15 juli, maar abonnementhouders mogen de Disney-parken al eerder ontdekken. Zij worden uitgenodigd om alvast langs te komen op maandag 13 en dinsdag 14 juli. Dat heeft Disney vandaag bekendgemaakt.



Abonnees kunnen zich vanaf vandaag inschrijven via een speciaal online reserveringsplatform. Op dit moment zijn voor alle openingsdagen in juli en augustus nog plekken beschikbaar, zowel voor abonnementhouders als voor dagbezoekers. Er zit geen limiet aan het aantal gereserveerde dagen, maar niet komen opdagen kan wel consequenties hebben.





"We hebben jullie gemist en we zijn ontzettend blij dat we jullie weer kunnen verwelkomen", zegt directrice Natacha Rafalski in een videoboodschap voor jaarkaarthouders. "Als grootste fans en meest loyale gasten vinden we het belangrijk om jullie de exclusieve kans te geven Disneyland Paris te herontdekken vóór de officiële heropening."



Verlengd

Alle abonnementen worden automatisch met vijf maanden verlengd. Het resort was vier maanden gesloten. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli juli zijn er ook al testdagen, bedoeld voor medewerkers en hun familieleden.

