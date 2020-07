Wildlands Adventure Zoo Emmen

Medewerkster Wildlands Emmen steelt 1300 keer geld uit de kassa

Een medewerkster van Wildlands Adventure Zoo Emmen blijkt vele honderden keren geld gestolen te hebben onder werktijd. De vrouw werkte tussen juli 2016 en november 2018 bij Travellers' Taste, het grote restaurant bij de ingang. Als bezoekers een bestelling bij haar plaatsten, belandde het contante geld vaak in haar eigen zak.



Op die manier drukte ze zo'n 1300 keer een geldbedrag achterover. In totaal wist het personeelslid ruim 43.000 euro buit te maken. Deze week moest de vrouw zich verantwoorden voor de politierechter in Assen, meldt Dagblad van het Noorden. Daar vertelde ze dat ze het geld gebruikte voor haar gokverslaving.





ZIE OOK: Wildlands is eerste park in Nederland met Coca-Cola Freestyle-automaat



Tegenwoordig wordt ze daarvoor behandeld. De dievegge heeft naar eigen zeggen veel spijt van haar daden. Inmiddels betaalt ze Wildlands elke maand 300 euro terug. Ze moet dus nog een dikke tien jaar geld overmaken naar de dierentuin. Als ze een maand overslaat, levert dat een boete op.



Argwaan

De medewerkster viel door de mand toen een collega argwaan kreeg. Familieleden van de collega hadden in het restaurant gegeten, maar het bedrag bleek niet in het systeem te staan. Zo ging het balletje rollen.



Tijdens de behandeling van de zaak wees de officier van justitie erop dat bij een normale winkeldiefstal een geldboete volgt. Een derde diefstal kan een maand gevangenisstraf betekenen, laat staan wat 1300 diefstallen voor straf zouden opleveren. Maar omdat de dader inmiddels op het rechte pad lijkt te zijn, hield de rechter het bij een werkstraf van 160 uur en voorwaardelijke celstraf van een maand.



Zelfbediening

Travellers' Taste was de afgelopen jaren een à-la-carterestaurant, met bediening aan tafel. Sinds vorige maand fungeert de horecalocatie als een zelfbedieningsrestaurant.

ZIE OOK: Overnachting in dierenpark Wildlands geveild voor 2000 euro