Duinrell

Tikibad Duinrell voorlopig niet meer geopend voor dagbezoekers

Het Tikibad van Duinrell is voorlopig niet meer toegankelijk voor dagbezoekers. Om te grote drukte te voorkomen, heeft het Wassenaarse de kaartverkoop tot nader order uitgeschakeld. Het bekende waterparadijs gaat de komende periode alleen nog open voor verblijfsgasten.



Dat bevestigt een woordvoerster van Duinrell aan Looopings. "We hebben nu een hogere bezetting op ons vakantiepark", zegt ze. "Omdat we onze vakantiegasten de mogelijk willen bieden om gebruik te maken van het Tikibad, hebben we de dagtickets even uitgezet."





ZIE OOK: Foto's: Duinrell als eerste grote attractiepark van Nederland weer open



Wanneer er weer losse entreebewijzen voor het Tikibad in de verkoop gaan, weet de voorlichtster niet. Een mailtje van externe partner Ticketveiling.nl verraadt dat de nieuwe regeling in ieder geval geldt voor de maanden juli en augustus. Bestaande reserveringen kunnen verplaatst worden naar een later moment.



Afstand

Duinrell en het Tikibad openden op 16 mei na een wekenlange sluiting vanwege het coronavirus. Door corona moeten gezelschappen nu anderhalve meter afstand van elkaar houden. Dat geldt ook in het zwembad, waardoor de maximumcapaciteit een stuk lager ligt dan gewoonlijk.

ZIE OOK: Zomerse temperaturen: Duinrell voegt watereffect toe aan Tikibad