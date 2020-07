The Amsterdam Dungeon

Amsterdam Dungeon denkt dat ratten coronavirus kunnen ruiken

Gasten van The Amsterdam Dungeon moeten vóór hun bezoek momenteel een snuffeltest ondergaan. Het horrorpaleis wil zogenaamd controleren of ratten het coronavirus kunnen opsporen. Ook moeten bezoekers een geurtest doen om te bewijzen dat hun reukvermogen niet is aangetast.



Het gaat om een publiciteitsstunt. Ratten zijn in het verleden vaak verguisd omdat ze ziektes als de pest verspreiden, maar sommige soorten kunnen worden getraind om tuberculose of explosieven op te sporen. Er is echter geen enkele aanwijzing dat de knaagdieren ook symptomen van COVID-19 herkennen.





ZIE OOK: Madame Tussauds en Amsterdam Dungeon gaan weer open



De toeristentrekpleister citeert in het persbericht een anonieme 'rattenexpert': "Ik geloof dat ratten niet alleen de bezoekers zullen beschermen. Door deze snuffelratten te gebruiken, kunnen we de historische onnauwkeurigheden over de knaagdieren helpen op te lossen." Het heeft er echter alle schijn van dat de ratten vooral voorbijgangers naar binnen moeten lokken.



Thermometer

The Amsterdam Dungeon is sinds 1 juni weer open. Vanwege het virus zijn de groepen een stuk kleiner dan gewoonlijk. Bovendien houden acteurs noodgedwongen afstand. Bezoekers worden ook meer verantwoord getest op corona, met behulp van een infrarood thermometer.

ZIE OOK: Walibi Holland controleert lichaamstemperatuur van iedere bezoeker