Disneyland Paris

Zomertickets Disneyland Paris kunnen gratis geannuleerd worden

Disneyland Paris is de komende maanden opvallend coulant voor bezoekers die een entreebewijs hebben gekocht voor een specifieke datum. Speciale zomertickets kunnen tot drie dagen vóór een bezoek gratis geannuleerd worden. Klanten krijgen het volledige betaalde bedrag dan terug.



Die bijzondere regeling moet helpen om twijfelende bezoekers over de streep te trekken om weer een bezoek te brengen aan de Disney-parken. Disneyland Paris gaat op 15 juli open na een vier maanden durende sluiting. Het dragen van mondkapjes wordt verplicht, zowel in wachtrijen en attracties als buiten op paden en pleinen.





ZIE OOK: Disclaimer bij romantische advertentie Disneyland: 'Dit zijn niet de regels'



Zomertickets - geldig voor één dag naar keuze - kosten 79 euro voor één park en 99 euro voor beide parken: het Disneyland Park en het Walt Disney Studios Park. Ze zijn alleen online verkrijgbaar: de kassa's blijven dicht. Wie een zomerticket bestelt, heeft geen aparte reservering meer nodig. De toegang op de gekozen dag is dan gegarandeerd.



Telefoonnummer

"Gedateerde tickets kunnen tot drie dagen voor het bezoek volledig worden geannuleerd en terugbetaald", staat in de voorwaarden. "Als je jouw tickets wilt annuleren, neem dan contact op met onze vakantie-experts via het telefoonnummer dat de uw bevestigingsbrief staat vermeld." De actie geldt tot en met 31 augustus.

ZIE OOK: Nieuwe regels voor abonnementhouders Disneyland Paris