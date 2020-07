Bobbejaanland

Foto's: deze coronaregels gelden in Bobbejaanland

Bobbejaanland is weer open. Het Vlaamse pretpark mag sinds woensdag eindelijk weer bezoekers ontvangen, drie maanden later dan gepland. Vanwege het coronavirus zijn er wel verschillende aanpassingen verricht. Er gelden nieuwe regels op het gebied van hygiëne en afstand.



Bij binnenkomst moeten bezoekers eerst hun reservering en daarna hun toegangsbewijs of abonnement laten scannen. Eenmaal binnen valt op dat de wachtrijen voor alle attracties, winkels, eetgelegenheden en toiletten voorzien zijn van groene stippen op twee meter afstand. Die geven aan waar een gezelschap moet wachten totdat de volgende stip vrij is. In attracties blijven rijen leeg.





ZIE OOK: Bobbejaanland: deze attracties blijven gesloten in coronatijd



Mondmaskers zijn in principe alleen verplicht bij het maken van een ritje in de heftigere attracties. Dat zijn Aztek Express, Bob Express, Dreamcatcher, Fury, Naga Bay, Oki Doki, Revolution, Sledge Hammer, Speedy Bob en Typhoon. In wachtrijen hoeven mondkapjes dus niet gedragen te worden, met uitzondering van binnenrijen zoals bij achtbaan Revolution.



Stickers

Medewerkers dragen te allen tijde mondkapjes. Het park zorgt op veel plekken voor ontsmettingsmiddel. Op strategische punten staan ook overdekte desinfectiepunten met houten schotten ertussen. Tafels op terrassen zijn uit elkaar gezet om afstand te creëren. Grote stickers geven aan dat de tafels, banken en stoelen niet verplaatst mogen worden.



Niet alle attracties zijn geopend. Bobbejaanland kiest ervoor om het overdekte speelgebied Kinderland, de interactieve darkride El Paso, de Glijbaan en 3D-simulator The Forbidden Caves tot nader order gesloten te houden. Bij de achtbanen worden voorlopig geen virtualreality-brillen gebruikt. Daarnaast blijft het grote zelfbedieningsrestaurant The Lake House dicht.



Betaalkaart

Bezoekers kunnen op de meeste plekken alleen nog betalen met een bankpas. Wie toch contant geld wil gebruiken, kan bij de informatiebalie een Bobbejaanland-betaalkaart aanvragen. Daar kan een tegoed op gestort worden. Bij inlevering van de kaart krijgen gebruikers het restbedrag terug.



In het park is een preventieteam actief dat vragen kan beantwoorden. Beveiligers zien erop toe dat bezoekers zich aan alle regels houden. Zo houden zij in de gaten of er in overdekte locaties niet te veel mensen tegelijk aanwezig zijn. Wie toch een onwenselijke situatie tegenkomt of aanvullende vragen heeft, kan contact opnemen met een speciaal telefoonnummer.

















































































































ZIE OOK: Bobbejaanland opent infolijn voor coronamaatregelen