FloriWorld

Interactieve bloemenattractie geopend in Aalsmeer

Wie dol is op bloemen en planten, kan vanaf nu terecht in FloriWorld. Deze overdekte interactieve attractie in Aalsmeer belooft bezoekers alles te leren over de invloed van flora op ons dagelijks leven. De bouw kostte 29 miljoen euro.



Er zijn veertien verschillende shows, films en ruimtes, waarin zowel echte als virtuele bloemen voorbijkomen. Bezoekers krijgen bij binnenkomst een digitale armband waarop ze hun favoriete bloemen en planten opslaan. Alle onderdelen van FloriWorld worden vervolgens aangepast aan deze persoonlijke voorkeuren van de bezoeker. Voor een entreekaartje vraagt men 17,50 euro.





ZIE OOK: 'Nieuw bloemenpretpark in Aalsmeer opent eind 2019'



Aalsmeer staat bekend om de bloemenveiling. Gasten van FloriWorld krijgen daarom ook zelf de mogelijkheid om te bieden op een bosje. Dat kunnen ze mee naar huis nemen of doneren aan een goed doel. Daarnaast is er onder meer een 4D-film over een bruidegom die zijn bruidsboeket vergeet en in de tulpenvelden terechtkomt.



350.000 bezoekers

FloriWorld heeft een oppervlakte van drieduizend vierkante meter en kan 420 gasten per uur aan. De attractie lijkt zich vooral te richten op toeristen die zich komen vergapen aan de Hollandse bloemenpracht. Er wordt gerekend op minimaal 350.000 bezoekers per jaar, die ieder zeventig tot negentig minuten in het gebouw zullen doorbrengen.





















ZIE OOK: Kogel is door de kerk: omstreden Floriade in Almere gaat toch door