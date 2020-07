Efteling

Efteling-attractie Polka Marina na zes weken weer open

Na zes weken heeft de Efteling bootjesmolen Polka Marina weer in gebruik genomen. Toen het attractiepark op 20 mei heropende, bleef de familieattractie dicht vanwege het coronavirus. De Efteling kon afstand tussen bezoekers niet garanderen. Dankzij enkele aanpassingen kan dat nu wel.



Dat bevestigt een woordvoerder aan Looopings. Zo zijn er spatschermen geplaatst in de wachtrij en naast de gondels van de koggenmolen. Ook werd de rij verlengd met behulp van rode en witte tape op het plein rond de attractie.





Naast Polka Marina waren nog twee andere Efteling-attracties gesloten in verband met de coronamaatregelen: het Avonturen Doolhof en de boottocht bij De Zes Zwanen in het Sprookjesbos. Het labyrint is inmiddels ook weer toegankelijk. De zwanenbootjes blijven voorlopig dicht, aldus de voorlichter.





















