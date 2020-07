Bobbejaanland

Bobbejaanland opent 'kliklijn' voor coronamaatregelen

Als bezoekers van Bobbejaanland onwenselijke situaties tegenkomen op het gebied van corona, kunnen ze gebruikmaken van een speciale 'kliklijn'. Het Vlaamse attractiepark, dat vandaag weer openging voor publiek, heeft een speciaal contactpunt geopend voor vragen en opmerkingen over de coronamaatregelen.



Bij binnenkomst ontvangen bezoekers een folder met de geldende coronaregels in het park. Daarin wordt ook melding gemaakt van de COVID-lijn van Bobbejaanland. Wie overtredingen wil rapporteren of meer informatie zoekt, kan daar contact mee opnemen. De folder vermeldt zowel een e-mailadres als een telefoonnummer.





ZIE OOK: Bobbejaanland: deze attracties blijven gesloten in coronatijd



Bobbejaanland geeft bezoekers de opdracht om op wandelpaden anderhalve meter afstand te houden. Het dragen van mondkapjes wordt aangeraden. In de snelle attracties, waaronder de achtbanen, is het verplicht. Het pretpark zou de poorten eigenlijk begin april openen. Door de coronacrisis werd de seizoensstart drie maanden uitgesteld. Een handjevol attracties blijft nog wel gesloten.





ZIE OOK: Bobbejaanland toont opgeknapte achtbaan en vernieuwd gebied