Efteling-fans willen geld inzamelen om kapotte draak te repareren

Efteling-fans willen zó graag dat de Efteling een kapotte draak repareert, dat ze van plan zijn om zelf geld in te zamelen. In Facebook-groepen met Efteling-fanaten gaan stemmen op om geld bij elkaar te sprokkelen zodat de vuurspuwende draak Edna bij houten achtbaan Joris en de Draak in ere hersteld kan worden.



De gigantische animatronic staat al geruime tijd stil. Afgelopen najaar gaf de Efteling al aan dat daar voorlopig geen verandering in komt. Efteling-fan Dennis van Bers neemt daar geen genoegen mee. "Hoe gaaf zou het zijn als we als liefhebbers een gezamenlijke donatie kunnen doen zodat Edna in volle glorie kan worden hersteld en als bedankje naar de Efteling in deze barre tijden", schrijft hij.





Van Bers vindt dat de Efteling zo'n bijdrage verdient. "De afgelopen periode is voor de Efteling natuurlijk zwaar geweest en ze hebben zo veel geregeld om het park weer open te krijgen." Hij heeft al een rekensom gemaakt. "Stel dat ik 50.000 mensen zo gek krijg om 1 of 2 euro te doneren. Dan hebben we al een mooi bedrag."



Goed idee

De toegewijde fan krijgt opvallend veel bijval. "Ik wil graag een kleine bijdrage leveren", reageert Jade Roggekamp. "Ik doe wel mee", zegt Robert Zijderveld. "Goed idee", vindt Keesha Koolhoven. "Ik zou niet weten wat het kost, maar heb er best wat voor over", aldus Merel Zwenger. "Ik zou ook wel meedoen", zegt Rob Corsius. Chantal Bergs: "Ja, ik wil ook best een kleine bijdrage doen!"



De Efteling realiseerde vorig jaar een nettowinst van 19,3 miljoen euro op een totale jaaromzet van 227,7 miljoen euro. Een woordvoerder laat weten: "We zijn blij met deze betrokkenheid, dat doet ons goed. Maar een donatie is natuurlijk niet nodig."

