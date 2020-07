Efteling

Efteling geeft figuren uit Carnaval Festival eigen musical

De figuren uit de beroemde Efteling-attractie Carnaval Festival krijgen een eigen musical. Mascottes Jokie en Jet strijken deze zomer neer in verschillende theaters in Nederland. De interactieve poppenvoorstelling heet 'Jokie en Jet: Reizen is een Feestje'.



De vijftig minuten durende familiemusical, bedoeld voor kinderen vanaf 2 jaar, draait tot begin mei 2021 op verschillende plekken in het land. Zaterdag 15 augustus start de tournee in Theater De Leest in Waalwijk. Normaal gesproken worden Efteling-musicals eerst vertoond in het Efteling Theater. Die locatie wordt nu echter gebruikt voor theatershow CARO.





In de nieuwe show gaan Jokie en Jet op wereldreis in hun luchtballon, ter gelegenheid van de verjaardag van Jokie. "Ze vliegen naar allerlei landen over de hele wereld, van het warme Italië tot het koude Antarctica", zo luidt de beschrijving. "Jet heeft in elk land een cadeautje verstopt voor pretneus Jokie." Overigens is Antarctica geen land.



Regie

Jokie wordt gespeeld door Sven Stevens, Jet door Natascha Molly. De regie is in handen van Mark van Haasteren. Hij schreef ook het script. Efteling-componist René Merkelbach werd ingeschakeld voor de muzikale leiding. De show bevat enkele bekende liedjes uit de animatieserie van Jokie.

