Disclaimer bij romantische advertentie Disneyland: 'Dit zijn niet de regels'

Disneyland Paris maakt op een merkwaardige manier reclame voor de heropening van de Disney-parken. Een poster in treinstations laat een koppel zien dat elkaar een kus geeft voor het kasteel van Doornroosje. "Wij, als we een weekend teruggaan naar het park", luidt de begeleidende tekst.



Er is alleen één probleem: het dragen van mondkapjes is straks in heel Disneyland Paris verplicht. Alleen bij het nuttigen van eten en drinken mag een mondmasker even afgezet worden. Elkaar een kus geven bij het kasteel is zonder mondkapje dan ook niet toegestaan.





Om die reden heeft Disneyland Paris een disclaimer toegevoegd, ontdekte fansite DLP Report. Onderaan valt in kleine lettertjes te lezen: "Deze afbeelding weerspiegelt de operationele regels en de exceptionele hygiënemaatregelen in Disneyland Paris niet. Het dragen van maskers en het houden van afstand is verplicht. Kijk voor alle maatregelen op disneylandparis.com."



Reserveren

Het Disneyland Park, het Walt Disney Studios Park en Disney Village gaan op 15 juli open. Vanwege de beperkte capaciteit wordt het vooraf reserveren van tickets verplicht. In eerste instantie is slechts één Disney-hotel operationeel: Newport Bay Club.





