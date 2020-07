Bobbejaanland

Bobbejaanland adverteert met zomerabonnement voor 20 euro

In Bobbejaanland wordt deze zomer een abonnement verkocht voor slechts 20 euro. Voor dat bedrag mogen abonnees tot en met maandag 31 augustus onbeperkt naar binnen. De zogeheten Summer Pass is alleen verkrijgbaar ín het pretpark, dus bezoekers moeten wel eerst een entreebewijs zien te bemachtigen.



Losse toegangskaarten voor Bobbejaanland worden momenteel online verkocht vanaf 26,90 euro. Wie in het park besluit om voor 20 euro een Summer Pass aan te schaffen, zou in dat geval dus in totaal 46,90 euro kwijt zijn.





Het Vlaamse attractiepark is in de zomermaanden dagelijks geopend tot 18.00 uur. Vanwege het coronavirus moet een bezoek altijd vooraf online gereserveerd worden. Dat geldt ook voor abonnementhouders. Het park kan dus uitverkocht raken.



Parkeren

Reguliere jaarabonnementen van Bobbejaanland kosten momenteel 52,90 euro (Bronze), 69,90 euro (Silver) of 87,90 euro (Gold). Een Bronze-pas is niet geldig tijdens Halloween. Bij Gold zit parkeren (ter waarde van 15 euro) inbegrepen, net als kortingsbonnen voor vrienden.

