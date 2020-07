Efteling

Efteling-personeel mag niet meer parkeren bij kantoor

Efteling-medewerkers mogen vanaf komend weekend niet meer parkeren bij kantorencomplex Raveleijn. Dat parkeerterrein wordt vanaf zaterdag gebruikt om auto's van bezoekers neer te zetten. Personeelsleden zullen moeten uitwijken naar andere plekken, waaronder het gebied achter de Python.



De Efteling gaat werken met twee tijdvakken: het attractiepark is 's zomers geopend van 09.00 tot 18.00 uur en van 19.00 tot 23.00 uur. "De in- en uitstroom van gasten zorgt ervoor dat de capaciteit van onze parkeerterreinen niet voldoende is", staat in een personeelsmemo. "We kunnen niet iedere dag uitwijken naar het weiland aan de Dodenauweg, omdat we hier slechts twaalf keer per jaar een vergunning voor hebben."





Dat betekent slecht nieuws voor kantoor- en entreemedewerkers, die nu een heel stuk langer moeten lopen om bij hun auto te komen. Personeelsleden mogen straks nog parkeren op drie locaties: bij het Dienstencentrum naast Carnaval Festival, bij het voormalige pand van de Rabobank tegenover het Dienstencentrum en op de voormalige Horst, de weg achter de Python.



Wachtrij

Daar worden ook fietsenstallingen geplaatst. Bij de Python komt een aparte entree voor medewerkers. Overigens kan een deel van het Dienstencentrum niet gebruikt worden als parkeerplaats omdat daar tegenwoordig de verlengde wachtrij van Carnaval Festival te vinden is.



De Efteling vraagt de laatste tijd veel van medewerkers. Eerder werd al duidelijk dat werknemers en hun gezinsleden voorlopig niet meer gratis het park in mogen in hun vrije tijd. Ook gratis toegang tot andere pretparken is tot nader order niet mogelijk. Verder gaan personeelsfeesten niet door.

