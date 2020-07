Fans

Pretparkfan bouwt zelf grote waterglijbaan in de achtertuin

Voor een bekende pretparkfan kwam onlangs een droom uit. Youtuber Ruben Koet kreeg het voor elkaar om in zijn achtertuin een grote waterglijbaan te bouwen. Daarvoor wist hij echte glijbaanonderdelen op de kop te tikken, eigenlijk bedoeld voor professionele glijbanen in een zwembad of waterpark.



Voor de zelfgemaakte glijbaan zijn "afgekeurde glijbaanstukken" gebruikt, vertelt Koet. "Dat klinkt heel gevaarlijk maar dat is het niet." Het gaat om onderdelen die een fabrikant overhield omdat ze bij het monteren niet goed bleken te passen. "Tijdens de montage bij een zwembad kwamen ze net niet uit."





In een video op YouTube-kanaal Koetlife brengt de hobbyist het bouwproces in beeld. Hij spreekt over "het moeilijkste project dat we ooit gestart zijn". Het opbouwen van de waterattractie gaat dan ook niet zonder slag of stoot.



Eindresultaat

Een tweede video toont het eindresultaat. Hoewel de glijbaan eigenlijk was bedoeld voor zijn kinderen, kon Koet het niet laten om zelf ook een keer naar beneden te glijden.



Hoe reageren zijn buren? "Ik heb alleen maar positieve reacties gehad en ze werken ook mee", aldus de glijbaanbouwer. "Ik heb heel goed contact met de buren." Zij hoeven bovendien niet bang te zijn dat dergelijke bouwwerken lang blijven staan. "Het staat hier een paar dagen en daarna stort het in elkaar of het gaat weg."

