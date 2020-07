Efteling

Podcast: Efteling-ontwerper Sander de Bruijn geeft antwoord op prangende vragen van fans

Wat zijn de geheimen van een goede Efteling-ontwerper? En waar moeten alle Efteling-attracties aan voldoen? In een nieuwe aflevering van de Looopings Podcast neemt hoofdontwerper Sander de Bruijn uitgebreid de tijd om daar antwoord op te geven. Hij praat ruim drie kwartier over zijn carrière en zijn visie op de Efteling.



De Bruijn schopte het van bordenwasser in een restaurant tot teamleider van de afdeling ontwerp. Hij was medeverantwoordelijk voor bekende projecten als Raveleijn, Baron 1898, Symbolica en De Zes Zwanen. In de podcast duikt hij onder meer in de geschiedenis van Baron 1898. De populaire achtbaan had bijna een ander thema gekregen. Ook praat hij openlijk over Hartenhof: de voorloper van Symbolica, met een totaal ander transportsysteem.





Lezers van Looopings konden onlangs vragen insturen voor de ontwerper. Veel van hen blijken te willen weten wat hij vindt van de nieuwe achtbaan Max & Moritz, ontworpen door zijn collega's. Daarnaast vroegen een hoop fans hoe De Bruijn de typische Efteling-stijl zou definiëren. Wanneer past iets wel of niet in het park?

