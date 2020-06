Bellewaerde

Video: dit is de nieuwe achtbaan van pretpark Bellewaerde

Ondanks corona kan attractiepark Bellewaerde dit jaar uitpakken met een gloednieuwe rollercoaster. Het pretpark in de Belgische stad Ieper opent morgen de 21 meter hoge familieachtbaan Wakala, een investering van 7,5 miljoen euro. De 660 meter lange baan is aangekleed in Canadese stijl. Looopings kan vandaag alvast een onride-video laten zien.



Bellewaerde liet zich voor het uiterlijk inspireren door de Canadese indianenstam Kwakiutl. De achtbaan bestaat uit twee liftheuvels, waarvan de laatste een lichte versnelling heeft. Er rijden drie treinen op de baan, met elk twintig zitplaatsen. Die behalen een topsnelheid van 50 kilometer per uur.





Wakala werd gebouwd door de Duitse fabrikant Gerstlauer, bekend van onder meer Gold Rush in Attractiepark Slagharen, Fury in Bobbejaanland en Van Helsing's Factory in Movie Park Germany. De minimumlengte bedraagt één meter. Het parcours, met een doodlopend stuk op het water en een wissel, kruist onder meer rodelachtbaan Dawson Duel.

