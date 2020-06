Europa-Park

Nieuwe bioscoopfilm speelt zich af in Europa-Park

Europa-Park is het decor van een nieuwe bioscoopfilm: Takeover - Voll Vertauscht. Het verhaal gaat over twee 18-jarige jongens die sprekend op elkaar lijken en elkaar plotseling tegen het lijf lopen in het Duitse attractiepark. Ze besluiten elkaars leven over te nemen, met alle gevolgen van dien.



De hoofdrollen zijn weggelegd voor de broers Heiko en Roman Lochmann, Luna Marie Maxeiner en Lisa-Marie Koroll. Eigenlijk zou de film al vanaf 9 april te zien zijn. Door de coronacrisis moest de première uitgesteld worden. Vanaf donderdag 2 juli draait Takeover alsnog in de bioscopen.





De Duitstalige film zal ook vertoond worden ín het attractiepark, namelijk in het Magic Cinema in het Franse themagebied. Daar kunnen bezoekers tegen betaling na sluitingstijd van Europa-Park terecht voor bioscoopfilms. Tot en met 8 juli is de film daar dagelijks te zien om 19.00 en 21.00 uur.



Financiering

Takeover werd geproduceerd door Pantaleon Films en Warner Bros. Pictures, in samenwerking met 2112 Pictures. Dat is een merk van MackNext, de innovatieve tak van Europa-Park. Voor de financiering werden Deutsche Filmförderfonds (DFFF) en FilmFernsehFonds Bayern (FFF) ingeschakeld. Er is ook een videoclip gelanceerd van het titelnummer van de film: Nicht Allein.