DierenPark Amersfoort

DierenPark Amersfoort ontslaat zeventien medewerkers

DierenPark Amersfoort heeft door de coronacrisis een lastig besluit moeten nemen. Zeventien van de 125 vaste medewerkers worden ontslagen. Dat is nodig om de dierentuin financieel gezond te houden.



Het park heeft er naar eigen zeggen alles aan gedaan om het banenverlies te voorkomen. Er is loonsubsidie aangevraagd en er werd kritisch gekeken naar uitgaven en personeelsinzet. Dat mocht helaas niet baten. Het is niet bekend welke functies precies verdwijnen. Ook is onduidelijk of en hoeveel tijdelijke krachten het veld moeten ruimen.





Vooral de tijdelijke sluiting heeft veel impact gehad. DierenPark Amersfoort mocht ruim twee maanden lang geen bezoekers ontvangen. In die periode liepen de kosten voor het voeden en verzorgen van de dieren gewoon door. Het park vroeg abonnementhouders daarom eerder al om geen compensatie te claimen voor de periode waarin ze niet langs konden komen.



Goede hoop

DierenPark Amersfoort heeft goede hoop dat verdere maatregelen niet nodig zijn. Bezoekers weten de dierentuin sinds de heropening op 25 mei weer goed te vinden.

