Bobbejaanland

Bobbejaanland toont opgeknapte achtbaan en vernieuwd gebied

Als Bobbejaanland woensdag eindelijk weer opengaat, kunnen bezoekers een gerenoveerde achtbaan en een vernieuwd gebied ontdekken. Hangende achtbaan Dreamcatcher heeft een nieuwe kleur gekregen. Daarnaast is het gedeelte tussen familieachtbaan Oki Doki en waterbaan Indiana River opnieuw ingericht.



"We hebben echt geprobeerd om natuur, hout en rotswerk naar dit stuk van het park te halen", vertelt commercieel directrice Peggy Verelst in een videoreportage over de aanpassingen bij Indiana River. "Voor mij is dat de rode draad van Bobbejaanland." Bovendien werd een bestaand strandje uitgebreid en is er een waterspeelplaats toegevoegd.





Een station van de Monorail heeft het veld moeten ruimen. Dankzij een nieuwe looproute, met een wandelpad aan het water, ligt de focus nu meer op de grote vijver in het hart van het park. "We laten de mooie natuur die hier is nu beter zien. Dat geeft een enorm vakantiegevoel."



Stoer

De 33 jaar oude rollercoaster Dreamcatcher was de afgelopen jaren beige met lichtrood en lichtblauw. Nu is de baan helemaal zwart. "Ik denk dat Dreamcatcher een stoere attractie is", aldus Verelst. "Met de kleuren die er voordien waren, kwam dat misschien niet volledig over." Er werd ook een overkapping toegevoegd bij de ingang.

























































