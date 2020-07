Bobbejaanland

Bobbejaanland zorgt voor verkoeling in wachtrijen

Bezoekers van Bobbejaanland blijven vanaf nu koel tijdens een hittegolf. Verschillende plekken in het Vlaamse pretpark zijn voorzien van nevelinstallaties. Die brengen verfrissing op warme dagen. Onder meer de wachtrij van lanceerachtbaan Fury werd aangepast.



Verder is er sprake van verneveling in de wachtrijen voor spinning coaster Naga Bay, boomstambaan Wildwaterbaan en darkride Indiana River, meldt een woordvoerster aan Loopings. Daarnaast zorgt Bobbejaanland voor verkoeling op het terras van Cowboystad en in de speeltuin in dat gebied.





Vandaag werd het 24 graden in Bobbejaanland. De komende week worden temperaturen tussen 21 en 23 graden verwacht, met volop zon. Het attractiepark is sinds 1 juli weer open voor publiek, met extra maatregelen om het coronavirus geen kans te geven.





