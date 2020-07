Walibi Holland

Walibi Holland viert verjaardag Untamed met vlaggetjes en teddyberen

Walibi Holland heeft de eerste verjaardag van achtbaan Untamed woensdag op toepasselijke wijze gevierd. Ter gelegenheid van het eerste jubileum van de 36,5 meter hoge hybrid coaster kregen bezoekers de kans om een ritje te maken samen met enkele teddyberen.



In mei ging een video van knuffelberen in Untamed de hele wereld over. De beelden werden vele honderdduizenden keren bekeken en kwamen voorbij in ruim 25 landen. Zelfs Amerikaanse tv-zenders besteedden er aandacht aan.





Om de verjaardag van de rollercoaster kracht bij te zetten, keerden de beren woensdag even terug. Dit keer moesten ze de trein delen met menselijke passagiers. Dat leverde komische taferelen op. Verder was het stationsgebouw van de attractie versierd met vlaggetjes en droegen sommige medewerkers feesthoedjes.



Elementen

Untamed opende op 1 juli 2019 als de vervanger van houten achtbaan Robin Hood. De oude houten constructie diende als de basis voor een hybrid coaster van de Amerikaanse fabrikant Rocky Mountain Construction, met een stalen rail en meerdere sensationele elementen. Treinen halen een topsnelheid van 92 kilometer per uur.













