Walibi Holland

Bezoekers Walibi Holland boos: virtuele wachtrij werkt niet

De virtuele wachtrij van Walibi Holland, die ervoor moet zorgen dat wachtrijen niet te lang worden in coronatijd, is kapot. Normaal gesproken zijn alle bezoekers aangewezen op een digitaal reserveringssysteem als ze een ritje willen maken in een grote attractie. Ze staan dan virtueel in de rij, zodat ze bij de attracties zelf zo door kunnen lopen.



Maar sinds 11.25 uur werkt het Fast Lane-systeem niet meer. Dat zorgt voor een reeks klachten op social media, waar Walibi nog niet op heeft gereageerd. "We staan hier met twee personen en we kunnen niet eens inloggen. We kunnen nu helemaal niks", schrijft Ivan Bos op Twitter. "Waarom kan ik niets reserveren in de online wachtrij?", vraagt Roy Blokzijl zich af. "Het is gewoon te druk om een kwalitatief dagje Walibi te hebben."





"Ik kom de website niet in", verzucht Britt van der Heijden. "Hoe kunnen we dat nu oplossen?" Ook Kevin Messak baalt. "Een website die niet werkt, alle attracties die gesloten zijn en over vierenhalf uur gaat het park dicht. Mooi dagje Walibi." Jasper Steens: "Dikke fail van Walibi Holland. Reserveringssysteem voor attracties niet coronaproof, nog steeds in lange rijen voor de attracties."



Vol

Een woordvoerster van Walibi Holland bevestigt dat de virtuele wachtrij op dit moment niet werkt. "Daarom vragen we gasten om plaats te nemen in de reguliere wachtrijen van de attracties." Die lopen nu aardig vol. Zo begint de wachtrij van Untamed inmiddels bij kiprestaurant Cock-a-Doodle-Doo, zo'n tachtig meter van de gebruikelijke ingang.



In de wachtrijen zelf geven strepen en vakken op de grond aan dat bezoekers afstand moeten houden. "Door de aangebrachte wachtvakken en de beperkte dagcapaciteit verwachten we dat de anderhalve meter gewaarborgd blijft", aldus de voorlichtster.



Medewerkers

Verder lopen er extra medewerkers langs de rijen. "Om te letten op de anderhalve meter afstand." Achter de schermen wordt ondertussen gewerkt aan een oplossing voor het technische probleem. "We hopen het zo spoedig mogelijk op te lossen." Walibi is vandaag open tot 17.00 uur.



De Fast Lane is normaal gesproken actief bij achtbanen Condor, Goliath, Lost Gravity, Speed of Sound, Untamed en Xpress: Platform 13, waterbanen El Rio Grande en Crazy River en thrillride Space Shot. Het systeem werd geleverd door het Britse bedrijf Accesso.





























