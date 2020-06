Wildlands Adventure Zoo Emmen

Overnachting in dierenpark Wildlands geveild voor 2000 euro

Enkele gezinnen kunnen over een tijdje een nacht doorbrengen in dierenpark Wildlands Adventure Zoo Emmen. Op website Vipio worden exclusieve overnachtingen in de Drentse dierentuin geveild. Het eerste verblijf leverde onlangs maar liefst 2000 euro op. Een gezelschap uit Groningen trok aan het langste eind.



De gasten brengen de nacht door in een tent in de buurt van de dieren. "Als de poorten van het park sluiten, mag het gezin op een privéavontuur", laat de organisatie weten. "Ze kunnen de hele avond van dichtbij bekijken hoe de dieren zich klaarmaken om te gaan slapen terwijl andere dieren juist ontwaken."





Na het ontbijt gaan de vip-bezoekers op pad met een dierverzorger om te helpen bij het voeren van een aantal dieren. In totaal hebben ze de dierentuin zeventien uur lang voor zichzelf. Het verblijf wordt vijf keer geveild, vertelt een woordvoerster van Wildlands aan Looopings. Overnachtingen kunnen plaatsvinden vanaf september.



Slaapspullen

Het arrangement - inclusief avondeten, snacks, drinken en ontbijt - is bedoeld voor twee volwassenen en maximaal vier kinderen, met een minimale leeftijd van 6 jaar. Ze moeten wel zelf zorgen voor slaap- en toiletspullen.



Vooralsnog gaat het om een eenmalige actie. Wildlands speelt al wel langer met het idee om permanente verblijfsaccommodaties toe te voegen, naar voorbeeld van parken als Safaripark Beekse Bergen en Pairi Daiza.

