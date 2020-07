Ouwehands Dierenpark Rhenen

Ouwehands Dierenpark heeft goud in handen met tv-serie

Ouwehands Dierenpark in Rhenen heeft dit jaar aan media-aandacht geen gebrek. Het tweede seizoen van de docusoap Het Echte Leven in de Dierentuin scoort wekelijks torenhoge kijkcijfers op NPO 1. De zesdelige serie, waarin kijkers een blik achter de schermen krijgen bij de dierentuin, is uitgegroeid tot één van de populairste programma's van deze zomer.



Op zaterdag 6 juni trok de seizoensstart maar liefst 1,4 miljoen kijkers, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. In de weken daarna was de tv-serie steeds goed voor zo'n 1,1 miljoen kijkers. Ook gisteravond zaten opnieuw meer dan een miljoen mensen aan de buis gekluisterd om de avonturen van ijsberen, bruine beren en orang-oetans te volgen.





De reuzenpanda's van Ouwehands vormen dit seizoen een rode draad, omdat steeds de vraag is of moederpanda Wu Wen zwanger zal raken. Het antwoord is inmiddels bekend: op 1 mei werd een pandajong geboren. In de voorlopig laatste aflevering - aanstaande zaterdag - komt dat moment voorbij.



Voice-over

Het Echte Leven in de Dierentuin wordt geproduceerd door I Care Producties B.V., in opdracht van omroep NTR. Jacob Derwig verzorgt de karakteristieke voice-over. Of er volgend jaar een derde seizoen zal komen, is nog niet bekendgemaakt.

