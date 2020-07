Puy du Fou

Nieuw themahotel in Frans pretpark: blijven slapen in luxueus privékasteel

Wie blijft slapen in het nieuwe themahotel van het Franse pretpark Puy du Fou, waant zich in weelderige privékasteel van koning Lodewijk de Grote. Het populaire themapark presenteert dit jaar het gloednieuwe complex Le Grand Siècle, een investering van 20 miljoen euro.



Lodewijk XIV van Frankrijk, beter bekend als de Zonnekoning, gebruikte het Kasteel van Versailles om ambassadeurs te ontvangen. Voor vrienden en familie liet hij een ander kasteel bouwen in Marly-le-Roi. Tijdens de Franse Revolutie werd dat privékasteel verwoest. Puy du Fou heeft het luxueuze bouwwerk opnieuw tot leven gebracht in de vorm van een hotel.





Le Grand Siècle is het zesde hotel van Puy du Fou, met 96 familiekamers, acht lodges, een restaurant met vijfhonderd zitplaatsen en drie hectare aan tuinen. In totaal telt het park nu zo'n vijfhonderd kamers en 2500 bedden.



Populair

De andere vijf hotels zijn La Villa Gallo-Romaine, Le Camp du Drap d'Or, Les Iles de Clovis, La Citadelle en Le Logis de Lescure. Puy du Fou is jaarlijks goed voor ruim twee miljoen bezoekers. Daarmee is het één van de populairste bestemmingen van Frankrijk.













































