Efteling

Efteling schakelt politie in na misdragingen bij Baron 1898

Vier jongeren hebben zich zondagmiddag misdragen in de wachtrij voor achtbaan Baron 1898 in de Efteling. Ze waren agressief en richtten vernielingen aan. Toen een andere bezoeker daar iets van zei, kreeg diegene een grote mond terug. Uiteindelijk grepen medewerkers in.



Aan het einde van de rij mochten de opstandige vandalen de attractie niet in. Dat zorgde er opnieuw voor dat de groep vernielingen begon aan te richten. Personeelsleden riepen de beveiliging erbij, waarna ook de politie werd ingeschakeld.





Dat meldt een politiewoordvoerder aan Looopings. Uiteindelijk hebben agenten de gegevens van één persoon genoteerd: een 18-jarige man uit Rotterdam. Hij zal later verhoord worden. Er zijn ter plekke geen aanhoudingen verricht. Een Efteling-woordvoerder bevestigt alleen dat er sprake was van vandalisme bij de Baron. "Verder is het nu aan de politie."

