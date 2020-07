Kermis

Foto's: tijdelijk pretpark duikt op in Duitse stad Dortmund

De Duitse stad Dortmund is in de zomermaanden een pretpark rijker. Tot en met 11 augustus is bij evenementencentrum Westfalenhallen het tijdelijke attractiepark FunDomio te vinden, met enkele tientallen kermisattracties. Voor 34 euro per persoon mogen bezoekers onbeperkt overal in.



Alleen de gokkramen en de horeca zitten niet bij de prijs inbegrepen. Wie alleen rond wil wandelen en een hapje wil eten, kan vanaf morgen ook een entreebewijs kopen zónder attracties. Dat kost 5 euro. Het is dan niet mogelijk om apart te betalen per attractie, zoals op een kermis.





FunDomio werd in korte tijd opgezet omdat grote kermissen vanwege corona niet door mogen gaan. Door een kermis als een pretpark te runnen, wordt dat verbod omzeild. De belangrijkste attracties zijn reuzenrad Roue Parisienne, achtbaan Wilde Maus XXL, reuzenschommel Konga, booster Apollo 13, interactieve darkride Laser Pix, vrijevaltoren Hangover The Tower en waterbaan Poseidon.



Wachtvakken

Ook aan de coronaregels is gedacht. Bij de attracties wordt gewerkt met vaste looproutes en aparte in- en uitgangen. In de wachtrijen zijn afstandsmarkeringen en wachtvakken aangebracht. Op heel veel plekken staan pompjes met ontsmettingsmiddel. Het dragen van mondkapjes is verplicht in de rijen en de attracties.



In Düsseldorf is deze zomer eveneens een kermispretpark te vinden: Düsselland. Daar betalen bezoekers 8 euro entree, maar voor het gebruik van de attracties moet apart bijbetaald worden.





























































































