Kermis

Düsseldorf laat zien: zo vier je kermis in coronatijd

Hoe zet je een kermis neer als het organiseren van grote evenementen uit den boze is? In de Duitse stad Düsseldorf vond men de oplossing: door er een pretpark van te maken. Daar is de komende weken een kermis te vinden die wordt gepresenteerd als een tijdelijk attractiepark, met een vaste- in en uitgang en aparte toegangskaarten.



Bezoekers betalen 8 euro entree, of 10 euro in het weekend. Voor de attracties moet apart betaald worden, maar de organisatie belooft dat de prijzen lager liggen dan op andere kermissen. De tarieven bij de grote attracties variëren tussen 3 en 5 euro. Zo zijn achtbaan Alpina Bahn en reuzenrad Bellevue toegankelijk voor 5 euro.





ZIE OOK: Duitse kermis wordt pretpark om coronaregels te omzeilen



Andere belangrijke attracties zijn waterbaan Auf Manitus Spuren, de Break Dance, booster Fighter, inversieschommel Flip Fly, spookhuis Geisterstadt, snelheidsmolen High Impress, rups Musik Express, polyp Octopussy, funhouse Villa Wahnsinn, zweefmolen Wellenflieger en achtbaan Wilde Maus.



Afgelegen

De opening vond afgelopen vrijdag plaats. Het kermispretpark, dat Düsselland wordt genoemd, is nog tot en met zondag 26 juli te vinden op het parkeerterrein van beurscomplex Messe Düsseldorf. Het terrein ligt behoorlijk afgelegen: na het parkeren moeten bezoekers nog een flinke wandeling maken.



De attracties en kramen zijn aangepast om te voldoen aan coronaregels. Zo wordt er gebruikgemaakt van hekken, stickers en tape zodat gezelschappen afstand van elkaar houden. Bij molens waar bezoekers normaal gesproken zo in kunnen stappen, zijn nu wachtrijen aangelegd. In het park geldt een vaste looproute, waar niet van afgeweken mag worden.



Mondkapjes

Het dragen van mondkapjes is verplicht in alle rijen en attracties. Bij elke attractie is desinfectiemiddel te vinden. Er wordt geen alcohol geschonken. Naast attracties biedt het tijdelijke pretpark ook straatentertainment en shows aan.



Het grote verschil met pretparken en kermissen is dat bezoekers van Düsselland slechts een paar uur welkom zijn. Om grote drukte te voorkomen, werkt men met tijdsloten van tweeënhalf uur. Tot nu toe is van drukte in ieder geval nog geen sprake: de afgelopen dagen was het opvallend rustig.





























































































































ZIE OOK: Toch grote kermis in Dortmund: onbeperkt in alle attracties voor 34 euro