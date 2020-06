Efteling

Holle Bolle Gijs in de Efteling na een jaar gerepareerd

Een nostalgische Holle Bolle Gijs in de Efteling doet het weer. Het afgelopen jaar was Inca Gijs, de papiervreter naast wildwaterbaan Piraña, buiten gebruik. Hij maakte geen geluid meer en zijn mond was afgesloten met een rooster. Nu is het offerbeeld opnieuw tot leven gewekt.



Er klinkt zoals vanouds "Papier hier" uit de mond van Inca Gijs, met de kenmerkende stem van wijlen Efteling-ontwerper Henny Knoet. Ook zuigt het beeld weer papiertjes van bezoekers op.





Inca Gijs, ontworpen door Ton van de Ven, is te vinden bij het terras van horecapunt Casa Caracol. Hij stamt uit 1983, het openingsjaar van de Piraña. Volgens een woordvoerder had de veelvraat eerder "last van verstoppingen".



Max & Moritz

Dankzij de terugkeer van Inca Gijs telt het attractiepark nu elf werkende Holle Bolle Gijzen. Onlangs werd de Gijs bij restaurant Frau Boltes Küche ook weer in gebruik gesteld. Hij kreeg een nieuwe identiteit, ter gelegenheid van de opening van familieachtbaan Max & Moritz.









