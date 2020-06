Fabrikanten

Bekende attractiebouwer laat zien: zo worden attracties coronaproof

De bekende Italiaanse attractiebouwer Zamperla heeft de afgelopen tijd niet stilgezeten. Het bedrijf speelt in op de coronacrisis door zo veel mogelijk rides coronaproof te maken. Nagenoeg alle attracties in de catalogus van de firma worden voortaan ook aangeboden met schermen in de karretjes.



Op die manier hebben passagiers geen direct contact met elkaar. Dat is in tijden van corona op veel plekken een vereiste. "In deze lastige periode, komen we met nieuwe manieren om de veiligheid te garanderen", laat Zamperla weten. "Het succes en de veiligheid van pretparken is ook ons succes."





Pretparken kunnen contact opnemen met de Italiaanse leverancier om bestaande attracties aan te laten passen. "Het installeren van de barrières van plexiglas is makkelijk, snel en betaalbaar", belooft de fabrikant. Door de schermen is het niet meer nodig om zitplaatsen leeg te laten. Dat verhoogt de capaciteit.



Achtbanen

Op dit moment zijn de spatschermen beschikbaar voor bekende Zamperla-attracties als fietsmolens, disk'o coasters, vrijevaltorens, tollende schommelschepen, kikkermolens, draaiende bussen, monorails en achtbanen. "We zijn ervan overtuigd dat deze oplossing de parken kan helpen om op een veilige manier zo snel mogelijk weer op te starten."





























