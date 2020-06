Efteling

Efteling heropent doolhof ondanks corona

Eén van de Efteling-attracties die afgelopen maand gesloten was vanwege het coronavirus, is nu alsnog geopend. Bezoekers kunnen weer terecht in het Avonturen Doolhof, gelegen naast Monsieur Cannibale in parkdeel Reizenrijk. Dat meldt een woordvoerster aan Looopings.



Eigenlijk was het labyrint afgesloten omdat anderhalve meter afstand daar niet gegarandeerd kon worden. Nu kiest de Efteling ervoor om het doolhof toch te openen, maar alleen voor kinderen tot en met 12 jaar. Zij hoeven namelijk geen afstand te bewaren.





Het Avonturen Doolhof opende in 1995. Officieel gold eerder al een maximale lengte van 1.50 meter, maar daar werd niet actief op gecontroleerd. De informatieteksten op de officiële Efteling-site en in de Efteling-app zijn nog niet bijgewerkt.



18 jaar

Op dit moment zijn bootjesmolen Polka Marina en de boottocht bij De Zes Zwanen in het Sprookjesbos nog wel gesloten in verband met coronamaatregelen. Overigens hoeven vanaf 1 juli ook jongeren tot 18 jaar onderling geen anderhalve meter afstand meer te houden in Nederland.

