Miniatur Wunderland Hamburg

Grootste miniatuurkermis ter wereld geopend in Duitsland

Échte kermissen zijn in Duitsland voorlopig verboden, maar het is wel mogelijk om een enorm schaalmodel te bezoeken. Miniatur Wunderland Hamburg, de Duitse versie van Madurodam, heeft de grootste miniatuurkermis ter wereld geopend met 150 attracties en kraampjes.



Miniatur Wunderland beschikte al over een kleine kermis, maar de nieuwe versie is een stuk geavanceerder. Op acht vierkante meter staat een indrukwekkende hoeveelheid bewegende attracties, waaronder een achtbaan, wildwaterbaan, reuzenrad en talloze molens in schaal 1:87.





ZIE OOK: Honderden boze kermisexploitanten trekken naar Berlijn voor protest



De bouw, die door het coronavirus twee maanden stil lag, begon in april 2019 en kostte 750.000 euro. Er waren 24.500 manuren nodig om de miniatuurkermis tot leven te wekken.



Knoppen

De kleine kermisgangers doen niet aan social distancing. Maar liefst 9000 figuurtjes, zogenaamde 'Wunderlandians', genieten zij aan zij van de attracties en de 100.000 led-lampjes die voor een realistische kermissfeer zorgen. Bezoekers van Miniatur Wunderland kunnen zich actief bemoeien met het tafereel. Er zijn twaalf knoppen die de attracties in beweging zetten.

ZIE OOK: Gigantische miniatuurstad voortaan ook in Google Street View