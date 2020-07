Kermis

Eerste kermissen in coronatijd starten vandaag, maar Nederlandse exploitanten blijven demonstreren

Na maanden van afwezigheid starten vandaag de eerste Nederlandse kermissen weer. In het Brabantse Moergestel en het Gelderse Zevenaar kan de komende dagen kermis gevierd worden, dankzij het versoepelen van de landelijke coronaregels. Nederlandse exploitanten zijn echter nog lang niet tevreden.



Het overgrote deel van de kermissen gaat namelijk níet door en van financiële compensatie is vooralsnog geen sprake. Kermisbond Bovak schat dat 80 procent van de geplande kermissen de komende maanden wordt geschrapt. Het kabinet heeft de kermiswereld groen licht gegeven, maar in de praktijk worden vergunningen vaak alsnog niet verleend. Bijvoorbeeld omdat pleinen in gemeentes niet beschikbaar zijn door de uitbreiding van terrassen.





Kermisondernemers willen dat de overheid hen compenseert voor de gederfde inkomsten. Ook hopen ze op meer meewerking van veiligheidsregio's. Vanochtend demonstreerden exploitanten op het Media Park in Hilversum om aandacht te vragen voor de situatie. Ze waren 's nachts naar Den Haag gereden om daar hun beklag te doen. Uiteindelijk besloten ze om uit te wijken naar Hilversum.



Geen blokkade

De politie was aanwezig op het Media Park, maar hoefde niet in te grijpen. De protestactie verliep rustig: van een blokkade was geen sprake. Rond 9.00 uur vertrokken de kermismensen weer. Een delegatie had later een gesprek met het ministerie van Justitie en Veiligheid.

















