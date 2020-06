Efteling

Grappenmakers doen mondkapje op bij Roodkapje in de Efteling

Efteling-bewoonster Roodkapje neemt het zekere voor het onzekere. Het beroemde sprookjesfiguur werd vanochtend plotseling gespot met een mondkapje op. Grappenmakers bleken de beroemde pop in het Sprookjesbos voorzien te hebben van een mond- en neusmasker.



"Ook onze Sprookjesbos-bewoners hebben veiligheid als grootste prioriteit", laat een woordvoerster van de Efteling gekscherend weten. "Roodkapje nam haar voorzorgsmaatregelen aangezien grootmoeder in de risicodoelgroep valt." Overigens droeg Roodkapje geen rood kapje, maar een blauw kapje.





Inmiddels is het masker weer verwijderd door Efteling-personeel. Wie verantwoordelijk is voor de stunt, is niet duidelijk. Het dragen van mondkapjes is niet verplicht in de Efteling, in tegenstelling tot pretparken in bijvoorbeeld Belgiƫ, Duitsland en Frankrijk.





