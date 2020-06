Disneyland Paris

Amerikaans moederbedrijf steunt Disneyland Paris met kapitaalinjectie van 350 miljoen euro

The Walt Disney Company schiet Disneyland Paris te hulp in deze lastige tijden. Het Amerikaanse moederbedrijf zorgt voor een kapitaalverhoging van 350 miljoen euro om het Europese Disney-resort door de coronacrisis te loodsen. 155 miljoen euro is onmiddellijk beschikbaar.



De rest van het bedrag - 195 miljoen euro - wordt verspreid over de komende vijf jaar toegekend. Dat meldt de Franse krant Les Echos. Disneyland Paris wordt uitgebaat door het bedrijf Euro Disney AssociƩs S.A.S., dat sinds 2017 eigendom is van The Walt Disney Company.





Het management van Euro Disney spreekt over "een klassieke interne financieringsoperatie" om de "liquiditeit op de korte termijn" te vergroten. Disneyland Paris is sinds half maart gesloten vanwege het coronavirus. Vier maanden later, op 15 juli, gaan de poorten weer open.

