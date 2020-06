Tivoli Gardens

Deens attractiepark ontslaat honderden medewerkers

Een Deens pretpark neemt vanwege het coronavirus drastische maatregelen. Tivoli Gardens in Kopenhagen ontslaat maar liefst 233 medewerkers. Dat is 10 procent van het totale personeelsbestand.



Tivoli is zwaar getroffen door de coronacrisis. Hoewel de poorten begin juni weer open mochten, staan strenge regels slechts een beperkt aantal bezoekers toe. De grote concerten waar Tivoli bekend om staat, zijn voorlopig helemaal niet mogelijk.





Het park vreest in 2020 daarom een verlies dat kan oplopen tot 100 miljoen Deense kronen, omgerekend ruim 13 miljoen euro. De ontslagronde is nodig om de continuïteit van het bedrijf te waarborgen.



Nog erger

Directeur Lars Liebst spreekt in lokale media van de "slechtste en moeilijkste" dag in de geschiedenis van het park. Toch had het nog erger gekund. Eerder vreesde Tivoli zelfs 440 arbeidsplaatsen te moeten schrappen. Dat aantal is met bijna de helft teruggebracht door personeel flexibeler in te zetten.



Ook zijn sommige werknemers vrijwillig opgestapt. Ontslagen medewerkers worden geholpen bij het zoeken naar een andere baan.

