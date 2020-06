Phantasialand

Meekijken: nieuwe Phantasialand-achtbaan F.L.Y. van boven

Dankzij een brutale actie van een Franse pretparkfan kunnen we een kijkje nemen in Rookburgh, het nieuwe themagebied van Phantasialand. Daar wordt al jaren gebouwd aan de spectaculaire flying coaster F.L.Y., die inmiddels af is. YouTube-gebruiker nicoxx68xx liet onlangs een drone over het gebied heen vliegen.



Het eindresultaat is een YouTube-video van anderhalve minuut. De beelden verklappen dat de decoraties in het themadeel praktisch gereed zijn. Ook het bijbehorende themahotel Charles Lindbergh nadert de voltooiing. De achtbaan zelf is al sinds het voorjaar van 2019 compleet.





Volgens de youtuber is het filmpje "volledig legaal" geschoten. Het komt niet vaak voor dat de mysterieuze attractie zo duidelijk in beeld gebracht wordt. Phantasialand heeft tijdens het bouwproces nauwelijks informatie over het project gepubliceerd. Zo is de openingsdatum officieel nog steeds niet bekend.



Lancering

F.L.Y. - de langste flying coaster ter wereld en de eerste met een lancering - werd gefabriceerd door de Nederlandse fabrikant Vekoma. Bijzonder is dat passagiers een ritje liggend afleggen. De eerste voorbereidende werkzaamheden begonnen al in 2016.

























