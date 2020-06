Djurs Sommerland

Pretparkbezoekers kunnen zich laten testen op corona

Het Deense pretpark Djurs Sommerland biedt deze zomer een opvallende nieuwe service. Iedere zaterdag is een speciale auto aanwezig waar bezoekers zich kunnen laten testen op corona. De voertuigen zullen ook te vinden zijn bij de dierentuin Ree Park Safari en het openluchtmuseum Hjerl Hede.



In totaal doen de mobiele testcentra negentien haltes aan in het midden van Denemarken. Elke volwassene kan zich laten testen. Naar gelang de vraag kunnen er locaties geschrapt of toegevoegd worden.





Djurs Sommerland is na een gedwongen sluiting sinds 11 juni weer open. Wel gelden er strenge regels. Zo kan het park slechts een beperkt aantal bezoekers ontvangen en moeten gasten onderling afstand van elkaar houden. In de meest spectaculaire achtbanen mocht aanvankelijk slechts één huishouden per trein plaatsnemen. Dat zijn er inmiddels twee.

