Disneyland Paris

Nieuwe regels voor abonnementhouders Disneyland Paris

Wanneer abonnementhouders van Disneyland Paris een reservering plaatsen maar niet komen opdagen, kan hun abonnement veertien dagen lang geblokkeerd worden. Het is één van de nieuwe maatregelen die worden doorgevoerd als de Disney-parken volgende maand weer opengaan.



Disneyland Paris opent de poorten op woensdag 15 juli. Het resort is dan vier maanden lang (123 dagen) gesloten geweest. De geldigheid van abonnementen wordt automatisch met vijf maanden verlengd (153 dagen). Dat is één maand langer dan noodzakelijk, uit coulance.





De nieuwe einddatum van abonnementen is online te raadplegen. Het vastleggen van een bezoekdatum kan vanaf begin juli via een speciale website. Door de verlaagde capaciteit van de Disney-parken kan het voorkomen dat dagen al vol zitten. Wie heeft gekozen voor maandelijkse betalingen, gaat vanaf augustus weer betalen voor zijn of haar abonnement. De betalingen werden in april stopgezet uit sympathie.



Consequenties

Het annuleren van een bestaande reservering is mogelijk tot 10.00 uur op de dag van het geplande bezoek. Gebeurt dat niet en blijft een abonnee thuis, dan kan dat consequenties hebben. "Disney behoudt zich het recht voor om de toegang tot het reserveringssysteem veertien dagen lang te blokkeren en andere reserveringen met dezelfde jaarpas binnen de komende veertien dagen te annuleren", staat in de voorwaarden.



Op welke dagen een Disney-abonnement geldig is, verschilt per abonnementsvorm. Voorheen mochten abonnementhouders sowieso naar binnen als ze bleven slapen in een Disney-hotel, ook al vond de overnachting plaats op een zogenaamde 'block-out day'. Dat kan voortaan niet meer: een abonnement móét geldig zijn.



Telefonisch

De mogelijkheid om tegen een gereduceerd tarief losse tickets aan te schaffen voor vrienden, familie en kennissen, blijft bestaan. Dat kan straks echter alleen telefonisch, voor een specifieke datum. Omdat de toegangsbewijzen per post worden opgestuurd, moeten abonnees minstens vijftien werkdagen vóór het gewenste bezoek bellen.



Vanaf donderdag 16 juli - één dag na de heropening - hanteert Disneyland Paris ook weer 'Extra Magic Time', waarbij de Disney-parken 's ochtends vroeg exclusief geopend zijn voor abonnees en hotelgasten.

