Efteling

Borden en app sturen Efteling-bezoekers naar gesloten toiletten

Efteling-bezoekers die op zoek zijn naar een rustig toilet, worden van het kastje naar de muur gestuurd. Bij toiletten met lange rijen zijn informatieborden neergezet die wijzen op rustigere toiletruimtes, een stukje verderop. De borden worden echter niet weggehaald als de alternatieve toiletblokken gesloten zijn.



Zo valt op een bord bij de toiletten bij Fata Morgana te lezen: "Is het druk bij deze toiletten? Probeer de toiletten achter Max & Moritz. Daar is de capaciteit hoger." Wie naar het toilet gaat bij Carnaval Festival, krijgt de boodschap: "Probeer de toiletten op de Speelweide. Daar is de capaciteit hoger."





Beide toiletblokken zijn echter dicht op rustigere dagen. Wie de borden negeert maar de officiële Efteling-app gebruikt, komt ook bedrogen uit. Daarin wordt sinds kort vermeld hoe druk het is bij de verschillende toiletgroepen in het park. Maar als die gesloten zijn, geeft de app dat niet aan.



Schoonmaken

Overigens hanteert de Efteling sinds kort een andere werkwijze bij de toiletten. Voorheen mocht maximaal één gezelschap tegelijk naar binnen. Daarna werd een toiletruimte ontsmet. Tegenwoordig worden in grotere toiletblokken twee huishoudens tegelijk toegelaten, bevestigt een woordvoerder aan Looopings. Schoonmaken gebeurt nu nog maar elke twee uur. "Op advies van de GGD", aldus de voorlichter.

























