Walibi Holland vraagt kijkers: hoeveel ballen hebben we in dit huisje gestopt?

Walibi Holland komt met een ludiek raadsel op social media. Het pretpark heeft onlangs één van de huisjes in vakantiepark Walibi Village gevuld met duizenden ballenbakballen. Presentator Scott Bravenboer gooide met behulp van een hoogwerker meerdere zakken vol met gekleurde ballen naar binnen via een dakdraam.



Kijkers krijgen de vraag: hoeveel ballen zijn het precies? Op de Facebook-pagina van Walibi kan iedereen een antwoord insturen. Wie het dichtst bij het correcte aantal zit, wint een weekendverblijf in Walibi Village. Dat is inclusief tickets voor het attractiepark. Het juiste antwoord wordt binnenkort bekendgemaakt.





Verblijfsgasten hoeven niet bang te zijn dat ze een huisje vol met ballen zullen aantreffen: na afloop van de stunt zijn alle ballenbakballen weer netjes opgeruimd. Dat nam tweeënhalf uur in beslag, vertelt een woordvoerder.

