Bellewaerde

Pretpark Bellewaerde stopt met het houden van olifanten

In het Belgische pretpark Bellewaerde zijn voortaan geen olifanten meer te vinden. De laatste Aziatische olifant Fahim is deze week verhuisd naar de Rotterdamse dierentuin Blijdorp. "Het vertrek luidt tevens een nieuw tijdperk in, gezien hij de laatste olifant in Bellewaerde zal zijn", laat het park weten.



Bellewaerde wil zich naar eigen zeggen meer richten op kweekprogramma's met amoerluipaarden, rothschildgiraffen, Europese bizons en rode vari's. Op de plek van het olifantenverblijf worden in de toekomst giraffen gehuisvest.





ZIE OOK: Olifanten in dierenpark Wildlands pesten herten weg



Wereldwijd leven in het wild nog 1400 rothschildgiraffen. In dierentuinen wonen 590 exemplaren. "Deze soort overleefde de vele lokale Afrikaanse oorlogen bijna niet en zelfs nu durft men er nog op jagen", aldus Bellewaerde.



Geslachtsrijp

Het park haalde de afgelopen jaren steeds jonge mannelijke olifanten binnen. Als ze geslachtsrijp werden, mochten ze verhuizen naar andere dierenparken om geïntroduceerd te worden in een kweekgroep. Bellewaerde gaat op 1 juli weer open na een maandenlange sluiting vanwege corona.





ZIE OOK: Video: Belgisch pretpark Bellewaerde test nieuwe achtbaan