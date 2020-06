Puy du Fou

Bekende Efteling-muziek in nieuw avondspektakel van Frans themapark

Nederlandse bezoekers van het Franse themapark Puy du Fou zullen de soundtrack van een nieuwe show ongetwijfeld herkennen. In het avondspektakel Les Noces de Feu wordt gebruikgemaakt van de beroemde Danse Macabre van componist Camille Saint-Saëns, bij ons beter bekend als de muziek van het Spookslot in de Efteling.



De opzwepende dodendans klinkt al sinds 1978 in het Spookslot. Het Kaatsheuvelse sprookjespark koos voor een uitvoering van het Londense Philharmonia Orchestra. Sinds 2012 is het klassieke muziekstuk ook onderdeel van fonteinenspektakel Aquanura in de Efteling, ingespeeld door het Brabants Orkest.





Puy du Fou vond het nummer kennelijk ook uitermate geschikt voor een avondshow, hetzij in een iets andere uitvoering. Les Noces de Feu - met licht, geluid, vuur, fonteinen en acteurs - wordt opgevoerd op een grote vijver. Het achtergrondverhaal gaat over een bruiloft tussen een violiste en een pianist. De productie kostte maar liefst 16 miljoen euro.



Raveleijn

Puy du Fou is één van de best bezochte pretparken van Frankrijk, ook al bestaat het attractieaanbod louter uit shows en walkthrough-belevingen. De Efteling en Puy du Fou hebben een goede band: het Franse showpark is sinds 2013 verantwoordelijk voor de productie van Efteling-voorstelling Raveleijn.

