Belg veroordeeld tot zes maanden cel voor diefstal uit kermisattractie

Een 46-jarige Belg is veroordeeld tot zes maanden cel omdat hij een tablet en 837 euro uit een kermisattractie heeft gestolen. Het gaat om een lunapark dat was opgebouwd op de kermis in de plaats Hoeselt.



De diefstal vond plaats op 21 mei 2018. Patrouillerende agenten zagen de man rond 2.30 uur 's nachts weglopen bij de attractie, weten Vlaamse media. Hij wist te ontkomen, maar liet zijn buit en gereedschap vallen. DNA op een schroevendraaier werd hem vervolgens fataal.





De vader van de man was vroeger kermisexploitant en zelf werkte hij ook jarenlang in de sector. Daardoor kende de dader het lunapark goed en wist hij feilloos het luik te vinden dat hem toegang verschafte tot de attractie.



Vluchtpoging

Zijn advocaat gebruikte dat kermisverleden juist om zijn cliënt vrij te pleiten. Het DNA zat op gereedschap dat tijdens de opbouw van attracties door meerdere mensen zou worden gebruikt. Ook zou de man door gewrichtsproblemen moeilijk lopen, wat een vluchtpoging volgens de raadsman onwaarschijnlijk maakt.



Daar ging de rechter gezien de bewijslast niet in mee. Naast de gevangenisstraf moet de man ook 800 euro boete betalen en 250 euro schadevergoeding om de gehavende kassa van het lunapark te herstellen.

