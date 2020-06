Tayto Park

Beter laat dan nooit: toch bouwvergunning voor twee nieuwe rollercoasters in Ierland

Er gaat een zucht van verlichting door attractiepark Tayto Park in Ierland. Het pretpark heeft eindelijk toestemming gekregen voor het bouwen van twee stalen achtbanen. Vorig jaar bleek dat de bouwvergunning niet verleend kon worden. Klagende buurtbewoners kregen toen gelijk.



Nu kan de bouw van de attracties alsnog doorgaan. Er is meer dan 1,5 miljoen euro geïnvesteerd om geluidsoverlast tegen te gaan. "Zo zijn de rollercoasters opnieuw ontworpen", meldt het park in een persbericht. "Ontwerpers hebben de banen aangepast om ervoor te zorgen dat het geluid wordt weggeleid van woningen in de omgeving."





ZIE OOK: Klagende buren krijgen gelijk: bouw van twee achtbanen gaat niet door



Het gaat om twee achtbanen van de Nederlandse fabrikant Vekoma: een suspended thrill coaster en een family boomerang coaster. Er is een investering van 15 miljoen euro mee gemoeid. De bouwwerkzaamheden moeten in 2021 beginnen, zodat de opening kan plaatsvinden in 2023.



Prachtig

"Vandaag is een prachtige dag voor Tayto Park", laat eigenaar Raymond Coyle weten. "Dit is de grootste investering in onze geschiedenis. Het zorgt ervoor dat het voortbestaan van het park veiliggesteld wordt."



Tayto Park is niet het eerste pretpark dat beide achtbaantypes combineert. Deze zomer presenteert het Duitse pretpark Tripsdrill hetzelfde concept, met de suspended thrill coaster Hals-über-Kopf en een family boomerang coaster Volldampf.

ZIE OOK: Eerste suspended thrill coaster ter wereld opent deze week in Duits pretpark