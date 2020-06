Bobbejaanland

Bobbejaanland: deze attracties blijven gesloten in coronatijd

Als Bobbejaanland volgende week weer opengaat, zullen niet alle attracties beschikbaar zijn. Vanwege de coronacrisis kiest het Vlaamse pretpark ervoor om een handjevol attracties te sluiten of aan te passen. Dat vertelt algemeen directeur Yves Peeters in een interview.



Zo zal het overdekte speelgebied Kinderland niet toegankelijk zijn. Ook de interactieve darkride El Paso, waar bezoekers met pistooltjes moeten schieten op doelen, blijft gesloten. Verder is 3D-simulator The Forbidden Caves dicht.





ZIE OOK: Video: klusjesman Bobbejaanland maakt pretpark in zijn eentje klaar voor opening



De achtbanen Revolution en Dreamcatcher zijn operationeel, maar virtualreality-brillen worden daar tot nader order niet gebruikt. Het dragen van mondkapjes wordt voornamelijk verplicht in "de grotere attracties", aldus Peeters. "Met name de coasters, want daar wordt geschreeuwd. De bedoeling van het mondmasker is om daar absolute veiligheid te garanderen."



Toestemming

De directeur deed zijn uitspraken op de Vlaamse radiozender Radio 2. Daar vertelde hij ook dat hij het liefst komend weekend al wat testdagen had gehouden. Daar heeft Bobbejaanland echter geen toestemming voor gekregen. Woensdag 1 juli wordt de eerste openingsdag. "We starten heel rustig op en zien dat dan als test. Maar we hadden het liever anders gezien."

ZIE OOK: Pretparken in Belgiƫ mogen vanaf 1 juli open