Kermis

Hoopgevend nieuws voor kermiswereld, maar ook nog veel onzekerheid

De kermiswereld is blij en opgelucht dat het kabinet heeft besloten om vergunningsplichtige evenementen toe te staan vanaf 1 juli. Toch wil dat niet zeggen dat kermissen vanaf volgende maand weer plaats kunnen vinden als vanouds, vertelt Atze J. Lubach-Koers van kermisbond Bovak aan Looopings. Het gaat waarschijnlijk nog weken duren voordat er weer kermissen mogelijk zijn.



"Er zitten heel wat haken en ogen aan", weet Lubach-Koers. Het aanvragen van een vergunning duurt meestal een week of zes. Bovendien is men afhankelijk van de exacte tekst die straks in de noodverordening komt te staan. "En die wordt pas in de loop van volgende week bekend. Pas dan weten tot op de letter hoe de nieuwe regels gehanteerd zullen worden. Op dit moment is het koffiedik kijken."





Er zijn ook gemeentes waarbij de kermis is opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). "Voorbeelden zijn Tilburg en Uden. Dan praten we over een ander traject, dat sneller kan gaan." In Tilburg wordt momenteel bekeken of de beroemde Tilburgse kermis, die eerder werd afgelast, deze zomer toch plaats kan vinden in een afgeslankte vorm.



Zeshonderd

De Bovak-voorzitter verwacht echter dat de meeste kermissen vóór 1 augustus niet door kunnen gaan. "Het gros is vergunnings- en meldingsplichtig." Naast gemeentes zijn het ook vaak stichtingen en verenigingen die kermissen organiseren. "Op veel plekken is de stekker er al op voorhand uit getrokken, vanwege alle onzekerheid."



Toch gloort ook daar hoop. "Gelukkig horen we nu veel positieve geluiden van verenigingen die tóch een kermis willen neerzetten deze zomer." Normaal gesproken telt het kermisseizoen zo'n 1400 kermissen. "Laten we zeggen dat er daar nu zeshonderd van overblijven."



Geen afstand

Verder is er ook een rol weggelegd voor de kermisexploitanten zelf. Zij moeten nu op attractieniveau bekijken wat er wel en niet mogelijk is in tijden van corona. "Het scheelt heel erg dat personen tot 18 jaar vanaf 1 juli geen afstand hoeven te houden in de openlucht", zegt Lubach-Koers. "Dat is een belangrijk deel van onze doelgroep."



Er zijn ook nog onduidelijkheden. Moeten kermissen bijvoorbeeld een gezondheidscontrole doen bij alle bezoekers? Officieel is dat straks wel verplicht bij evenementen. "Maar op markten - ook in de openbare ruimte - hoeft dat dan weer niet. Dus daar zijn we nog over in gesprek."



Keuringen

Veel kermisondernemers gingen er eerder vanuit dat ze in ieder geval tot 1 september niet aan de bak konden. "Zij hebben op het advies van het ministerie van Economische Zaken gesneden in de kosten. Er zijn vrachtwagens geschrapt, verzekeringen stilgelegd en keuringen niet uitgevoerd, dus onze bedrijfstak heeft zeker een aantal weken nodig om weer op te starten." Sommige Nederlandse exploitanten zijn zelfs naar het buitenland vertrokken om daar hun heil te zoeken.



Al met al is de kermisbond "gematigd enthousiast". "Maar we blijven kritisch. Zeker als het gaat om steun vanuit de overheid. Over een tweede steunpakket is nog weinig bekend. En als er geen geld komt uit Den Haag, of te weinig, dan zullen wij toch echt aan het werk moeten om het hoofd boven water te kunnen houden."

