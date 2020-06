Disneyland Paris

Nederlandse ambassadeur Disneyland Paris blijft langer door corona

Giona Prevete uit Heerlen blijft langer aan als de officiële ambassadeur van Disneyland Paris. De Nederlander werd in 2018 benoemd tot Disney-ambassadeur, eigenlijk voor een periode van twee jaar. Door de coronacrisis heeft Disney de aanstelling van nieuwe ambassadeurs uitgesteld.



De beslissing houdt in dat de termijn van Prevete doorloopt tot en met eind 2021. "Dat geeft ons genoeg tijd voor een gedegen selectieprocedure voor de volgende ambassadeurs", laat een woordvoerder weten. "We zijn ontzettend trots op de manier waarop onze huidige ambassadeurs Disney in deze moeilijke tijden vertegenwoordigen."





ZIE OOK: Disneyland Paris kiest Nederlander als ambassadeur



Ambassadeurs fungeren als de officiële vertegenwoordigers van Disney-personeel. Ze zijn op die manier een belangrijk aanspreekpunt voor medewerkers en bezoekers. "Ze laten zien wat het betekent om deel uit te maken van de Disney-familie", aldus de voorlichter. "Hun positiviteit en optimisme houden de Disney-magie levend."



Carrière

Prevete, die een Nederlandse moeder en een Italiaanse vader heeft, werd in 2018 verkozen samen met ambassadrice Joana Afonso Santiago. Zij kiest deze zomer voor een carrière buiten Disneyland Paris. De Nederlander gaat de komende anderhalf dus in zijn eentje door.

ZIE OOK: Disneyland Paris binnenkort weer open: datum bekend