Attractiepark Toverland

Deze zomer blijven slapen in Toverland: attractiepark opent camping

Het is deze zomer mogelijk om te blijven slapen in Toverland. In het attractiepark wordt in juli en augustus een tijdelijke camping gerealiseerd. Bezoekers kunnen zelf een camper, caravan of tent meenemen, óf een ingerichte tent huren. Een verblijf op de camping is inclusief onbeperkte toegang tot Toverland.



Het zogenoemde Pop-Up Summer Camp wordt gerealiseerd op het parkeerterrein dat grenst aan houten achtbaan Troy. Blijven slapen is mogelijk tussen 11 juli en 23 augustus. In die periode vindt in het park dagelijks het zomerevenement Summer Feelings plaats. Toverland is dan open tot 21.00 uur. Entreegebied Port Laguna, met entertainment, horeca, winkels en games, blijft tot 22.00 uur toegankelijk.





ZIE OOK: Toverland vervangt Midzomeravonden door nieuw evenement: elke dag tot 21.00 uur open



De Toverland-camping biedt circa 120 staanplaatsen voor caravans, campers en tenten. Verder is het mogelijk om een tent te huren die al is ingericht, voor twee, vier of zes personen. Toverland zorgt voor elektriciteit en sanitaire voorzieningen. Verblijfsgasten kunnen ook kiezen voor het bestellen van een "bourgondische ontbijtmand". Voor het in- en uitchecken wordt een speciale receptie ingericht.



Reserveren

"Het idee is om onze bezoekers nóg langer van de magie van Toverland te laten genieten, op een unieke locatie", zegt projectleider Miriam Derickx-Linders. Vooraf reserveren is noodzakelijk. Dat kan vanaf vandaag via toverland.com/pop-up-summer-camp. Voor abonnementhouders - 'Magic Members' - zijn er speciale arrangementen beschikbaar.





ZIE OOK: 'Hotelplannen Toverland nog steeds springlevend'